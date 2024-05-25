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الدكتور النوايسة مخاطبا.. المستشار علاء عابد نائب رئيس مجلس الشعب

25 مايو 2024
الدكتور النوايسة مخاطبا.. المستشار علاء عابد نائب رئيس مجلس الشعب

وطنا اليوم.. بعث الدكتور مصطفى النوايسة امين عام ديوان التشريع السابق رسالة احترام الى معالي المستشار علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ونائب رئيس مجلس الشعب المصري ..قال فيها..اليك ايها الكبير من مصر العروبه. في يوم استقلال بلدك الثاني اردن الحزمً والنصر الف تحيه وافتخار لشخصكم النبيل لانك الكبير با خلاقك. والاحترافية والكبرياء في القانون. لا تقبل الشك ب اليقين رمح وسيف في أعالي الاهرامات انت لنا ونحن لك شكرا على عداله مصر بجهودكم واحترافيتكم القانونيه لا زلنا نحبو في مدرستكم الأخلاقية والقانونية شكرا على عداله الحق التي انتم أثبتموها بحقً ابن عمي وغايتكم العدل أساس الحكم والشكر موصول لاخي عطوفه الذراع الأيمن لمعاليكم الصادق الامين د مسعد عشت وعاشت مصر العروبه. تحيا مصر التي كما قيلً مصر ولاده. عشت ايها العروبي.


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