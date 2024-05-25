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في ذكرى الاستقلال كل عام والاردن اقوى

25 مايو 2024
في ذكرى الاستقلال كل عام والاردن اقوى

يحتفل الشعب الاردني العظيم اليوم الخامس والعشرين من أيار وفي كل عام بمناسبة ذكرى عزيزة على الأردن الا وهي. ذكرى عيد الاستقلال ، ذلك اليوم الذي استقل فيه الأردن وبنى دولته بامكاناته المتواضعة. واستطاع تحقيق الكثير في المجالات الاقتصادية والصناعية وغيرها.

الأردن الذي تحرر من ربقة الأجنبي بفضل القيادة الهاشمية وتكاتف وهمة أبناء الأردن الأحرار…

مع بزوغ فجر يوم الخامس والعشرين من أيار من عام 1946 تمكن الاردن من الاستقلال التام ليصبح دولة عربية مستقلة .دولة قانون ومؤسسات تسودها الديمقراطية والحرية وأصبحت دولة “المملكة الأردنية الهاشمية”الدولة التي يشار اليها بالبنان في المنطقة

وتجاوزت كل العقبات ولتصبح في الطليعة الأولى بين الدول العربية في أكثر من مجال وأن تكون منارة علمية متقدمة عبر صروحها العلمية والثقافية والمجتمعية والأكاديمية.

في ذكرى الاستقلال يشرفنا التقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

جلالة ملك الاردن وولي عهده المحبوب الأمير الحسين بن عبدالله

وندعو لهذا الوطن الغالي التقدم والازدهار والامن والسلام..تحت ظل الرايه الهاشمية.

سليمان الهواري


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