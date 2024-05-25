شركة زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الاستقلال

وطنا اليوم_

عمان، 25 أيار 2024: بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، ترفع شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، والعائلة الهاشمية، والأسرة الأردنية.

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، وفي هذا اليوم البهيّ من أيام الوطن؛ نجدّد فخرنا واعتزازنا بأردننا الحبيب، وبقيادتنا الهاشمية الحكيمة، لتتواصل مسيرة البناء والرِّفعة، لوطنٍ كان وسيبقى الأعزّ والأجمل والأقوى، بهمّة جنوده المخلصين حَمَلة الشِّعار ورافعي راية الاستقلال، داعين الله العلي القدير أن يحفظ هذا الحمى عزيزاً شامخاً، وأن يبقيه سنداً وعوناً للأمّة.