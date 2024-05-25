بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

شركة زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الاستقلال

25 مايو 2024
شركة زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الاستقلال

وطنا اليوم_

 

عمان، 25 أيار 2024: بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، ترفع شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، والعائلة الهاشمية، والأسرة الأردنية.

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، وفي هذا اليوم البهيّ من أيام الوطن؛ نجدّد فخرنا واعتزازنا بأردننا الحبيب، وبقيادتنا الهاشمية الحكيمة، لتتواصل مسيرة البناء والرِّفعة، لوطنٍ كان وسيبقى الأعزّ والأجمل والأقوى، بهمّة جنوده المخلصين حَمَلة الشِّعار ورافعي راية الاستقلال، داعين الله العلي القدير أن يحفظ هذا الحمى عزيزاً شامخاً، وأن يبقيه سنداً وعوناً للأمّة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:39

الحسين اربد بطلاً لدوري المحترفين

03:33

ولي العهد يهنئ نادي الحسين اربد بالفوز بالدوري الأردني

03:24

احتفالات في شمال لبنان وجنوبه وبقاعه ابتهاجا بإعلان أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين

21:49

الرواية بوصفها حاملة ثقافية للتغيير

21:32

الطويل يجري جولة تفقدية لمراكز وقاص للمعاقين ومركز مخيم الشهيد عزمي المفتي للمعاقين 

21:22

المراقب العام محذراً الصهاينة: اليد التي تمتد للأردن سنقطعها #عاجل

20:46

رقم مهول من المتقاعدين الأردنيين خلال ٥ اشهر

20:16

مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرة المجالي

19:47

المجالي؛ الاستقلال احتفالية وفاء ووقفة عميقة مع الذات ..

19:37

عاجل جلالة الملك يتوجه الآن إلى قصر الحسينية لرعاية الاحتفال الرسمي بذكرى الاستقلال

19:33

الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية طويلة

18:34

إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية

وفيات
وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيدوفيات الثلاثاء 21-5-2024