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إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية

25 مايو 2024
إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية

وطنا اليوم_أعلنت لجنة الانتخابات في إيران بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية اعتبارا من الـ30 من مايو الجاري، على خلفية مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وشغور منصبه. وجاء في بيان لجنة الانتخابات: “في مساء 30 من مايو يبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية وتستمر هذه العملية حتى 3 من يونيو بعد ذلك يبدأ مجلس صيانة الدستور عملية مراجعة تأهل المرشحين خلال 7 أيام وفي 11 يونيو سيتم إعلان أسماء المرشحين ونشرها من قبل وزارة الداخلية”.

 

و”في الفترة من 12 يونيو وحتى 26 يونيو تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين، وقبل يوم واحد من الانتخابات في 27 يونيو يبدأ الصمت الانتخابي لتجرى الانتخابات في 28 يونيو”.

 

وإذا تم تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية، فإن الجمعة التالية أي 5 يوليو، ستشهد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.


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