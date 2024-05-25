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توقعات بانخفاض اسعار المشتقات النفطية محلياً بشكل ملموس

25 مايو 2024
توقعات بانخفاض اسعار المشتقات النفطية محلياً بشكل ملموس

وطنا اليوم_توقع خبير الطاقة، هاشم عقل، أن يطرأ انخفاض حاد على اسعار المشتقات النفطية، وان ينعكس هذا الانخفاض على اسعار المشتقات النفطية محليا بشكل ملموس، مع بداية الشهر القادم.

 

فمن المتوقع ان ينخفض سعر لتر البنزين 90 بنحو 40 فلسا وبنسبة 4%وانخفاض سعر لتر بنزين 95 بنحو 40 فلسا وبنسبة 3.3%، اما مادة الديزل فتوقع انخفاض سعر لتر الديزل بنحو 35 فلسا وبنسبة 4.7%.

 

وقال عقل إن هذه الاسعار تعكس التراجع الذي حدث خلال الشهر الحالي على اسعار خام برنت.

 

وأرجع عقل هذا الانخفاض لأسعار الفائدة المرتفعة وتأجيل خفضها.


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