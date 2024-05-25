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  أسرة عمان الأهلية تهنىء بعيد الاستقلال 78

25 مايو 2024
  أسرة عمان الأهلية تهنىء بعيد الاستقلال 78

وطنا اليوم- أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونوابه ومساعديه وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية.

داعين الله عز وجل أن يحفظ الأردن وطنا ومليكا وشعبا وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والتقدم في ظل القيادة الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.


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