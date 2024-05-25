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مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاستقلال 78

25 مايو 2024
مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاستقلال 78

رئيس هيئة المديرين لمجموعة الحوراني الاستثمارية

الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة

وكافة العاملين ومنسوبي شركات ومؤسسات المجموعة

يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات من

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

وولي عهده الأمين

صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

والأسرة الهاشمية والشعب الأردني

بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية

داعين الله عز وجل أن يحفظ الأردن وطنا ومليكا وشعبا وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والمنعة والخير والبركات في ظل القيادة الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم


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