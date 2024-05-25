تحت عنوان “العاصمة” The Capital:افتتاح المؤتمر الدولي الأول للطب النفسي لشركة MS Pharma 

وطنا اليوم_

مندوبا عن وزير الصحة الاستاذ الدكتور فراس الهواري، افتتح الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول المؤتمر الدولي للطب النفسي الأول ” العاصمة” The Capital” و الذي تنظمه “شركة إم إس فارما لصناعة الأدوية “Ms pharma” في البحر الميت بمشاركة أبرز اخصائيي الطب النفسي من الأردن والدول العربية والعالم وبحضور إعلامي واسع النطاق.

وقال”د. الشبول” أن وزارة الصحة تولي موضوع الطب النفسي اهتماما كبيرا، وتقدم الخدمات الصحية بجودة عالية تليق بمواطننا الأردني، ومن ينشد الأردن من الدول الأخرى للعلاج النفسي.

واضاف إن عقد هذا المؤتمر يأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لتسلم صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، ويأتي تنظيمه كجزء من مسؤوليات قطاع الأدوية تجاه القطاع الصحي في العالم، بحضور نخبة من الأطباء والمحاضرين الأردنيين، ومن العديد من دول العالم.

وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به شركات الأدوية الأردنية في تعزيز عملية التعليم المستمر وتعزيز دور الأردن كمركز للسياحة العلاجية.

وبين الشبول أن الطب النفسي شهد مؤخرا تطورا علميا كبيرا؛ بسبب زيادة الوعي بالصحة النفسية وزيادة الطلب على الخدمات النفسية، وتوفر التعليم والتدريب، مما أدى إلى زيادة أعداد الأطباء النفسيين المؤهلين والمعالجين السلوكيين، بالإضافة إلى توفر المعدات والتقنيات الحديثة، والتعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوفير العلاج مجانا.

وأضاف “كان من أولويات وزارة الصحة تأسيس وحدة الصحة النفسية، وإدراج برنامج سد الفجوة في الصحة النفسية، وتم تبني سياسة إدماج الصحة النفسية في خدمات الرعاية الصحية الأولية بهدف توسيع وتحسين خدمات الصحة النفسية والإدمان”.

وقال “لم تدخر وزارة الصحة جهدا لتنسيق تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي على المستوى الوطني، وتوفير البيئة الداعمة لمن يعانون الأمراض النفسية، وتغيير الصورة النمطية لدى المجتمع تجاههم وعدم تعريضهم للإقصاء الاجتماعي، وتفعيل التوعية بالأمراض النفسية، إضافة إلى تحديد الأدوار ونطاق المسؤولية وتعزيز الموارد البشرية القادرة على تقديم خدمات الصحة النفسية”.

وفي كلمته شكر “د.الشبول” شركة MS Pharma،على دورها الكبير في الصناعات العلاجية، ومساهمتها بتطوير قطاع الادوية، وسعيها الدائم في عملية البحث والتطوير،من خلال مصانعها المنتشرة في المنطقة،مما جعلها واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي.وان هذا المؤتمر ياتي كواحد من انجازات هذه الشركة المتميزة على كافة المستويات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة MS Pharma الدكتورعبد الحميد سنقرط “أن الشركة تعد من الشركات الداوئية العالمية الرائدة في الشرق الاوسط وافريقيا، ومنذ تأسيسها تطرح ما يزيد عن 500 منتج دوائي من الأدوية العامة، وادوية التكنولوجيا الحيوية وادوية السرطان ويضم فريقها أكثر من 2000 موظف في دول الشرق الاوسط وافريقيا ولديها مصانع في الأردن والسعودية والجزائر”.

و قال مدير التسويق الاقليمي الأول في MS Pharma ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور حسام العينا في كلمته بحفل الافتتاح”أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يستقطب خبرات عالمية من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وسلوفاكيا والدول العربية لمناقشة آخر التطورات الصحية المتعلقة بالأمراض النفسية والرعاية الصحية العقلية والتحديات الإقليمية في مواجهة الاضطرابات النفسية، ويهدف الى الإرتقاء بمستوى الطب النفسي الى مستويات عالمية ويساهم في تحقيق التكامل بين التعليم والتدريب في الخدمات الصحية لينعكس ايجابا على جودة الأداء وعلى المخرجات في القطاع الصحي والنتائج العلاجية للمرضى”.

كما القى نقيب الاطباء الاردنيين ونائب رئيس اتحاد الأطباء العرب الدكتور زياد الزعبي كلمة في افتتاح المؤتمر حول التطور في مجال القطاع الصحي فيما قدمت MS Pharma شرحا توضيحيا عن المفهوم الكامن وراء اختيارها للعاصمة The Capital.

وقد تم تكريم عدد من الاطباء تقديرا لدورهم ومساهماتهم في مجال الطب النفسي.

ويشارك في المؤتمر اخصائيون من الأردن والعراق والسعودية ومصر وكندا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وسلوفاكيا.

ويتناول المؤتمر على مدار يومين عدة محاور هامة، حيث شارك في اليوم الاول، مختصون من العراق والسعودية والاردن في جلسة بعنوان ” الصحة النفسية وأثرها في تنمية الكفاءة الثقافية والابتكار” في الشرق الأوسط، أما اليوم الثاني فيناقش المختصون مواضيع تتعلق بالانتحار وفرط الحركة ونقص الانتباه والاكتئاب والاضطرابات الأيضية المرافقة لادوية الذهان والمؤثرات العقلية الجديدة (المخدرات) في العالم العربي.