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أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بمناسبة عيد استقلال المملكة الثامن والسبعين

25 مايو 2024
أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بمناسبة عيد استقلال المملكة الثامن والسبعين

وطنا اليوم_

 

بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال المملكة الثامن والسبعين يتشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، وأسرة الوزارة أن يتقدموا بأجمل وأرق التهاني لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع رافعين أكف الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة القيادة الهاشمية الحكيمة.

كما يؤكدون بأن عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية هو مناسبة تعيش في الوجدان والضمير وأن مسيرة التنمية والبناء والعمل المتواصل تزين مسيرة هذا الوطن، لترتقي به في كل المجالات.

فكل عام والوطن وقائده وشعبه بألف خير

#عيد_الاستقلال_ 78


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