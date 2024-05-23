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هاغاري: مختطفونا موجودون برفح ولهذا السبب نحن هناك

23 مايو 2024
هاغاري: مختطفونا موجودون برفح ولهذا السبب نحن هناك

وطنا اليوم:برر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري، اجتياح رفح، بحثا عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في المدينة الجنوبية.
واضاف في بيانًا لوسائل الإعلام الأجنبية باللغة الإنجليزية، قال فيه: “مختطفونا موجودون في رفح، ولهذا السبب نقوم بالمناورة هناك. ونحن نفعل ذلك بطريقة مركزة ودقيقة.
الى ذلك قال رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق في الكنيست تسفي هاوزر إن “حماس أنزلت ضربة قاسية بـ”إسرائيل” في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وحطمت عقيدتها الدفاعية متعددة الأبعاد في غضون ساعات”.


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