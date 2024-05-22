مقتل جنديين وإصابة 4 بانفجار عبوة ناسفة ونيران قناصة في غزة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل جنديين من جيش الاحتلال وإصابة 4 من جراء انفجار عبوة ناسفة ونيران قناصة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق بثث كتائب القسام مقطع فيديو لقنص 3 جنود من جيش الاحتلال بينهم ضابط في شمال بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأعلنت القسام في وقت سابق استهداف دبابة من نوع “ميركفا” بقذيفة “الياسين 105” في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي عملية مركبة، أكدت القسام أن عناصرها تمكنوا من إيقاع قوة راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية وفور حضور قوة الإنقاذ قام عناصر القسام بتفجير عبوة “شواظ” فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع.