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القسام: قنصنا 3 جنود صهاينة شمال بيت حانون

22 مايو 2024
القسام: قنصنا 3 جنود صهاينة شمال بيت حانون

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، إن مقاتليها قنصوا 3 جنود إسرائيلين شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.
كما استهدفت القسام جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القسام إيقاعَ قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية، وفور حضور قوة الإنقاذ قام مقاتلوالقسام بتفجير عبوة “شواظ” فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع”.


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