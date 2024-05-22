وسم الجامعة الأردنية يتصدر مواقع التواصل : نجحت العملية .. ولا اكتساح

وطنا اليوم:أسدل الستار على انتخابات مجلس اتحاد الجامعة الاردنية بأجواء سادها غالبا الالتزام ولم تخرج عن النص كثيرا باستثناء بعض المشاهد سواء بالهتاف او محاولات غير مسؤولة لافتعال مشاكل تم احتوائها والسيطرة عليها سريعا، او حتى بتراشق واتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا كله أمر طبيعي يحصل في أي انتخابات ولكن بالمجمل سارت العملية كما هو مخطط لها من إدارة الجامعة.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية تصدر وسم “#الجامعة_الأردنية” مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع بدء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية وحتى صباح اليوم الاربعاء، وتفاعل الطلبة مع انتخابات مجلس اتحاد الجامعة، التي جاءت بعد انقطاع دام 5 سنوات لافراز اتحاد طلبة قوي قادر على تمثيلهم وتحقيق تطلعاتهم في الجامعة الرسمية الأكبر والأقدم والتي تأسست عام 1962.

البعض يرى أن انتخابات الجامعات الأردنية الرسمية تعكس تجربة للنضوج الفكري وتدفع بالشباب نحو المشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي وتجربة مهمة في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية والتي تشهد مشاركة حزبية فاعلة بوجود أحزاب جديدة على الساحة الأردنية ولا يخفى على أحد أن هناك طلبة منتسبين للأحزاب بل ومدعومين منها.

وبحسب ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الجامعة الأردنية الدكتور زياد الحوامدة، فإن عدد الدوائر الانتخابية بلغ 19 دائرة بواقع دائرة لكل كلية، خصص لها 93 مقعدًا، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة على مستوى الجامعة خُصّص لها 18 مقعدًا، بما مجموعه 111 مقعدًا على أساس تحقيق العتبة التي حددتها تعليمات الانتخابات بـ8%، سواء على مستوى الكليات او الجامعة.

وبلغة الأرقام والمعطيات بلغت النسبة العامة للاقتراع (52.52%) ، حيث جاءت أعلى نسبة اقتراع في كلية علوم التأهيل بنسبة (71.25%)، فيما كانت أقل نسبة اقتراع في كلية العلوم التربوية بنسبة (32.97%).

وأما بالنسبة للقوائم الفائزة على مستوى الجامعة، فقد حصدت قائمة أهل الهمة “التيار الاسلامي” (9) مقاعد، فيما حصلت قائمة النشامى على (6) مقاعد، وثم قائمة الكرامة (3) مقاعد، مما يظهر ان المنافسة كانت شديدة بين القوائم الثلاثة ولكن الملاحظ أن أي منها لم تكتسح بحيث ذهبت المقاعد مناصفة بين “قائمة أهل الهمة” و”النشامى + الكرامة”.

يذكر أن نسبة الاقتراع بالانتخابات السابقة عام 2019 بلغت (45.4%) وهي اقل من الحالية، حيث حصدت قائمتا النشامى وأهل الهمة بالتساوي (6) مقاعد في مجلس اتحاد طلبة الجامعة من أصل (18) مقعدا، كما تساوت عدد المقاعد لقائمتي الكرامة والعودة بـ (3) لكل منهما آنذاك.