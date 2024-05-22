بنك ABC في الأردن يفتتح فرعه الجديد المُحدَّث في الزرقاء

وطنا اليوم:تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز تجربة العملاء وتوفير أعلى مستويات الخدمة المميزة، أعلن بنك ABC في الأردن عن افتتاح فرعه الجديد المُحدَّث في محافظة الزرقاء/ شارع السعادة بموقع إستراتيجي وتصميم عصري ومتطور لخدمة العملاء بأعلى المعايير، وذلك بهدف توفير أعلى مستويات الراحة والتسهيلات المصرفية لعملاء البنك في محافظة الزرقاء والمناطق المحيطة بها. وقد أقيم حفل الافتتاح بحضور سعادة المدير العام لبنك ABC في الأردن السيد جورج فرح صوفيا، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا للبنك والموظفين.

وقد تم تعزيز مفهوم التصميم بعدد من الميزات والأنظمة التي تم تطويرها كجزء من استراتيجية البنك التي تستهدف منح العميل تجربة استثنائية ومتقدمة وفعالة بمختلف التقنيات الحديثة التي تواكب المعايير المصرفية العالمية، مع تواجد أفضل الكفاءات المصرفية، بالإضافة إلى المعدات والتقنيات المتقدمة التي تضمن للعملاء حصولهم على باقة واسعة وشاملة من الخدمات المصرفية بالسرعة الممكنة، وضمن أعلى معايير الجودة.

وفي تعليقه على افتتاح الفرع الجديد، صرّح سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن عن حرص البنك المستمر للتواجد في أبرز المناطق الحيوية في الأردن لتلبية إحتياجات العملاء وخدمتهم بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى الإرتقاء بالتجربة المصرفية من خلال تعزيز شبكة الفروع المجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم باقات من الخدمات والحلول المصرفية لتمكنهم من إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة، مما يمنحهم تجربة استثنائية وسلسة تلبي احتياجاتهم المصرفية.

ومن الجدير ذكره أن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.