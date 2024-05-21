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5 شهداء و8 مصابين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين

منذ 5 ثواني
5 شهداء و8 مصابين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بينها إصابتان بحالة خطرة، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.
واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.
وأفاد مصدر في فلسطين ان جيش الاحتلال اعلن بدء عملية عسكرية في مخيم جنين بهدف ملاحقة المقاومين الفلسطينيين.
وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة عند أطراف المخيم.
وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر عن استشهاد الدكتور أسيد كمال جبارين أخصائي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي.
ووفقا للمصدر فإن الشهداء هم طبيب جراح كان في طريقه للمسشفى، واستاذ مدرسة، وطالب مدرسة كانا في طريقهما للدوام المدرسي واثنين اخرين.


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