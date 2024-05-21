نتنياهو يستشيط غضبا.. أيرلندا تثمن دور “الجنائية الدولية” بمنع الإفلات من العقاب

ثمن وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس بدور المحكمة الجنائية الدولية بمنع الأفراد من الإفلات من العقاب، في حال ضلوعهم بجرائم ضمن نطاق اختصاصها المتمثلة في الأشد خطورة: الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والحرب والعدوان.

وأدان هاريس التصريحات التي أعقبت إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب لإصدار أوامر قبض بحق قادة من كيان الاحتلال الاسرائيلي، قائلا: “ندين التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها”.

كما شدد على أهمية احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف القرار الصادر بحقه بالـ”فضيحة”.

وبأول تصريح لنتنياهو حول إصدار المدعي العام في “الجنائية الدولية” بحقه ووزير حربه غالانت حول الجرائم في قطاع غزة المتمثلة في شن حرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج في القطاع، قال: “إنها فضيحة، ولن توقفني أو توقفنا”.