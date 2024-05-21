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عاجل – إيران تحدد موعدا مبدئياً لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا لرئيسي

منذ 3 ثواني
عاجل – إيران تحدد موعدا مبدئياً لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا لرئيسي

وطنا اليوم_

أعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، اليوم الاثنين، أنه تم اقتراح يوم 28 حزيران المقبل، على مجلس صيانة الدستور ليكون موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للتلفزيون الرسمي، جرت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، وبموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، “تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 حزيران”.

وبحسب المادة 131 من دستور إيران، فإنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوما على أقصى تقدير.


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