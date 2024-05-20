اتقاقية لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية في أم الجمال ورحاب

وطنا اليوم:وقع رئيسا بلديتي أم الجمال حسن الرحيبة، ورحاب أكرم حران الحراحشة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية اتفاقية تمويل وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة الخلايا الشمسية في مناطق البلدتين .

وقال الرحيبة والحراحشة إن مشروع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة( MEMR/JREEEF) يتم تنفيذه من وزارة الطاقة بتمويل مشترك مع وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية.

وأضافا أن المشروع يشمل المبنى الرئيسي للبلديتين ومناطق البلدية لتمكينهما من تقديم خدمات أفضل ومساعدتهما في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية لمبانيها التشغيلية، ما يسهم في تحقيق هدف الاستدامة في الاعتماد على الطاقة النظيفة .

وبينا أن أتفاقية تمويل وتوريد وتنفيذ وتركيب وتشغيل أنظمة الخلايا الشمسية لمباني البلديتين مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية – صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تهدف إلى توفير استهلاك الطاقة في المباني التابعة للبلدية معربين عن شكرهما لوزارتي الطاقة والإدارة المحلية على الجهود والمتابعة المستمرة مع البلدتين بخصوص تركيب وحدات الإنارة وتركيب الخلايا الشمسية.