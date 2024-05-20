اصطفاف الكواكب .. هل له علاقة بحدوث الزلازل؟

وطنا اليوم:قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي إنه مع نهاية شهر أيار الحالي ستحدث توزيعات هندسية مختلفة للكواكب تعرف باسم اصطفاف الكواكب على خط دائرة البروج، وكذلك اقترانات واحتجابات مختلفة.

وبين رئيس الجمعية أنه بحسب دراسات قوى الجاذبية، ليس لهذا التوزيع الهندسي أي علاقة بالتنبؤ بالزلازل على الأرض أو أي أحداث أرضية أو تنجيمية، لأن مقدار الجاذبية أقل من مقدار جاذبية مركز الأرض بالنسبة لوحدة الكتلة والكواكب البعيدة عن الأرض بملايين الكيلومترات، رغم مشاهدتها ظاهريا متقاربة أو منطبقة على بعضها البعض، فالمسافات الشاسعة بين هذه الكواكب بعيدة وتكون بملايين الكيلومترات.

ووفق السكجي فإن من أفضل أوقات متابعة اصطفاف الكواكب هو يوم الجمعة 31 أيار، حيث يبدأ هذا التوزيع الهندسي للكواكب بالطلوع من أفق الأردن الشرقي، ويبدأ بشروق القمر الساعة 0:53 صباحا يليه شروق كوكب زحل الساعة 1:37 صباحا، وكذلك شروق كوكب المريخ الساعة 3:08 صباحا، وكوكب أورانوس الساعة 4:39 صباحا، وكوكب عطارد الساعة 4:43 صباحا، وكوكب المشتري الساعة 5:05، وكذلك كوكب الزهرة الساعة 5:32، ومن ثم شروق الشمس الساعة 5:34 صباحا، حسب موقع وتوقيت الأردن.

ووقت الاصطفاف من الأردن يوم الجمعة قبيل الساعة 5:14 فجرا يكون الاصطفاف الهندسي كالتالي: القمر وكوكب زحل وكوكب المريخ وكوكب أورانوس وكوكب عطارد وكوكب المشتري، وقد تحتاج إلى أدوات بصرية مثل التلسكوبات والمناظير لرصدها ومشاهدتها، أما كوكب الزهرة فالأمر فيه صعوبة بسبب اقترابه وتزامنه مع شروق الشمس.

ويكون الاقتران في العادة بين اثنين من الأجرام السماوية أو أكثر حيث يقتربان ظاهريا من بعضهما البعض في السماء كما يشاهد من الأرض، أما الاحتجاب فيحدث عندما يحجب جرم سماوي جرما سماويا آخر.