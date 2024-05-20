بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

اصطفاف الكواكب .. هل له علاقة بحدوث الزلازل؟

منذ 49 ثانية
اصطفاف الكواكب .. هل له علاقة بحدوث الزلازل؟

وطنا اليوم:قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي إنه مع نهاية شهر أيار الحالي ستحدث توزيعات هندسية مختلفة للكواكب تعرف باسم اصطفاف الكواكب على خط دائرة البروج، وكذلك اقترانات واحتجابات مختلفة.
وبين رئيس الجمعية أنه بحسب دراسات قوى الجاذبية، ليس لهذا التوزيع الهندسي أي علاقة بالتنبؤ بالزلازل على الأرض أو أي أحداث أرضية أو تنجيمية، لأن مقدار الجاذبية أقل من مقدار جاذبية مركز الأرض بالنسبة لوحدة الكتلة والكواكب البعيدة عن الأرض بملايين الكيلومترات، رغم مشاهدتها ظاهريا متقاربة أو منطبقة على بعضها البعض، فالمسافات الشاسعة بين هذه الكواكب بعيدة وتكون بملايين الكيلومترات.
ووفق السكجي فإن من أفضل أوقات متابعة اصطفاف الكواكب هو يوم الجمعة 31 أيار، حيث يبدأ هذا التوزيع الهندسي للكواكب بالطلوع من أفق الأردن الشرقي، ويبدأ بشروق القمر الساعة 0:53 صباحا يليه شروق كوكب زحل الساعة 1:37 صباحا، وكذلك شروق كوكب المريخ الساعة 3:08 صباحا، وكوكب أورانوس الساعة 4:39 صباحا، وكوكب عطارد الساعة 4:43 صباحا، وكوكب المشتري الساعة 5:05، وكذلك كوكب الزهرة الساعة 5:32، ومن ثم شروق الشمس الساعة 5:34 صباحا، حسب موقع وتوقيت الأردن.
ووقت الاصطفاف من الأردن يوم الجمعة قبيل الساعة 5:14 فجرا يكون الاصطفاف الهندسي كالتالي: القمر وكوكب زحل وكوكب المريخ وكوكب أورانوس وكوكب عطارد وكوكب المشتري، وقد تحتاج إلى أدوات بصرية مثل التلسكوبات والمناظير لرصدها ومشاهدتها، أما كوكب الزهرة فالأمر فيه صعوبة بسبب اقترابه وتزامنه مع شروق الشمس.
ويكون الاقتران في العادة بين اثنين من الأجرام السماوية أو أكثر حيث يقتربان ظاهريا من بعضهما البعض في السماء كما يشاهد من الأرض، أما الاحتجاب فيحدث عندما يحجب جرم سماوي جرما سماويا آخر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:02

الصفدي ينقل تعازي الملك إلى القيادة والشعب والحكومة الإيرانية

19:30

الأمن لجماهير مباراة الحسين والفيصلي.. التزاموا بالقوانين والتعليمات

19:26

مصرع رئيسي.. تركيا تتحدث عن غياب إشارة المروحية وواشنطن تستبعد المؤامرة

19:18

عقوبة مشددة بحق اردني ضرب والدته وعضها

19:14

الشمالي: صناعة المنظفات في الأردن ارتفعت لمصاف متقدمة

19:12

رئيس الديوان يعزي عشيرة السرور

16:52

تدشين محطة ضخ مياه الواحة في العاصمة عمان بمنحة أميركية

16:47

الحكومة: جهود استثنائية يبذلها الملك في تطوير الأردن

16:44

سلطان عُمان يبدأ زيارة دولة للأردن الأربعاء

16:39

حماس: طلب إصدار مذكرة اعتقال قادة حماس مساواة بين الضحية والجلاد

16:33

أورنج الأردن وإنتاج تتوجان جهودهما في “ملهمة التغيير” بالإعلان عن الفائزات

16:13

الاقتصاد الرقمي : 4 مراكز متخصصة للألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن

وفيات
وفيات الاثنين 20-5-2024وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمه