الصفدي ينقل تعازي الملك إلى القيادة والشعب والحكومة الإيرانية

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، علي باقري كني، نقل خلاله تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى القيادة والشعب والحكومة الإيرانيين بوفاة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما، فجر اليوم، في حادث سقوط الطائرة المروحية التي كانوا يستقلّونها.

وعبّر الصفدي، خلال الاتصال، عن مشاعر العزاء والمواساة باسم المملكة للشعب الإيراني الشقيق وقيادته وحكومته، وتضامن الأردن معهم في هذا المصاب الصعب.

وأكد الصفدي وكني، خلال الاتصال، الحرص على استمرار الحوار القائم بين البلدين من أجل حل القضايا العالقة وبناء علاقات تعاون طيبة قائمة على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالحهما ويعزز التعاون والأمن والاستقرار في المنطقة.