الأمن لجماهير مباراة الحسين والفيصلي.. التزاموا بالقوانين والتعليمات

وطنا اليوم:أبدى نشامى مديرية الأمن العام من قيادة إقليم أمن الشمال، وقوات الدرك وأمن الملاعب أعلى درجات الجاهزية، لتأمين أجواء آمنة وتسهيل دخول المشجعين في المباراة التي ستجمع فريق الحسين والفيصلي ضمن بطولة الدوري الأردني.

وانتشر نشامى الأمن العام منذ ساعات مبكرة في محيط وداخل ملعب المباراة والتي ستقام في مدينة الأمير حسن الرياضية.

وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الهادفة لتحقيق السلامة العامة، والتعاون مع رجال الأمن فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والتنظيمية، والمرورية، مشددة على ثقتها بوعي الجماهير الأردنية التي ستحضر لتشجيع الفريقين بروح رياضية وأخلاق عالية، ومتابعتها المستمرة لضمان سلامة الجميع.