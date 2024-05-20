بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصرع رئيسي.. تركيا تتحدث عن غياب إشارة المروحية وواشنطن تستبعد المؤامرة

منذ 7 ثواني
مصرع رئيسي.. تركيا تتحدث عن غياب إشارة المروحية وواشنطن تستبعد المؤامرة

وطنا اليوم:تتوالى التقارير عن ملابسات حادثة تحطم المروحية التي أودت بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، حيث قالت تركيا -التي شاركت في عمليات البحث- إن الطائرة لم تبعث أي إشارة، فيما نفى مسؤول أميركي وجود أياد أجنبية وراء ما حدث.
وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو اليوم الاثنين “نظام الإشارة لم يكن مفعلا على الأرجح، لسوء الحظ، أو أن الطائرة المروحية لم يكن لديها نظام الإشارة هذا، لأنه لم تظهر أي إشارة”.
وبعد إعلان السلطات الإيرانية عن تعرض مروحية رئيسي لحادث في منطقة جبلية قرب حدود أذربيجان أمس الأحد، استغرقت فرق الإنقاذ حوالي 15 ساعة للوصول إلى الحطام في ظل ظروف جوية بالغة الصعوبة.
وتمكنت طائرة مسيّرة تركية من طراز “أقنجي” من تحديد موقع تحطم المروحية، وقد شاركت في عمليات البحث بناء على طلب تقدمت به طهران لأنقرة، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأعلنت السلطات الإيرانية أن الحادث أودى بحياة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان و6 آخرين من الركاب والطاقم، وكلف المرشد الإيراني علي خامنئي النائب الأول للرئيس محمد مخبر بتولي الرئاسة مؤقتا.

تحقيق عالي المستوى
وقالت وسائل إعلام إيرانية اليوم إن رئيس الأركان اللواء محمد باقري وجّه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للبدء بالتحقيق في أسباب سقوط المروحية.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية وراء تحطم المروحية بسبب حظرها بيع قطع الطائرات المدنية لبلاده.
وأكد ظريف في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم أن العقوبات أحادية الجانب المفروضة على بلاده أثرت على قطاع الطيران المدني.

تعليق أميركي
من ناحية أخرى، نقلت شبكة “إن بي سي” الأميركية عن مسؤول رفيع بإدارة الرئيس جو بايدن قوله إنه “لا وجود لدور أجنبي مطلقا”، وراء تحطم مروحية الرئيس الإيراني.
وأوضحت الشبكة أن هذا يتفق مع تصريحات زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر أمس حين قال إنه ما من دليل على أي مؤامرة وراء تحطم المروحية على ما يبدو.
واستنكر المسؤول بإدارة بايدن تقارير وسائل الإعلام الإيرانية التي حمّلت واشنطن مسؤولية ما حدث، ووصفها بالسخيفة.
وفيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة لمصرع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية على العلاقات الأميركية الإيرانية، قال المسؤول إن واشنطن لا تتوقع أي تغيير معتبر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

عقوبة مشددة بحق اردني ضرب والدته وعضها

19:14

الشمالي: صناعة المنظفات في الأردن ارتفعت لمصاف متقدمة

19:12

رئيس الديوان يعزي عشيرة السرور

16:52

تدشين محطة ضخ مياه الواحة في العاصمة عمان بمنحة أميركية

16:47

الحكومة: جهود استثنائية يبذلها الملك في تطوير الأردن

16:44

سلطان عُمان يبدأ زيارة دولة للأردن الأربعاء

16:39

حماس: طلب إصدار مذكرة اعتقال قادة حماس مساواة بين الضحية والجلاد

16:33

أورنج الأردن وإنتاج تتوجان جهودهما في “ملهمة التغيير” بالإعلان عن الفائزات

16:13

الاقتصاد الرقمي : 4 مراكز متخصصة للألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن

16:05

الخارجية: نعمل على تأمين إخلاء أطباء وممرضين أردنيين من قطاع غزة

16:02

إلقاء القبض على ثلاثة أشقّاء اعتدوا على شخص بالأدوات الحادة في منطقة أبو نصير

15:12

إحباط محاولة تهريب 800 ألف حبة كبتاجون قادمة من سوريا

وفيات
وفيات الاثنين 20-5-2024وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمه