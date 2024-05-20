أورنج الأردن وإنتاج تتوجان جهودهما في “ملهمة التغيير” بالإعلان عن الفائزات

وطنا اليوم:منذ إطلاقها قبل 3 أعوام للاحتفاء بملهمات التغيير في جميع أنحاء الأردن، أصبحت الجائزة التي أطلقتها أورنج الأردن بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، ضمن مظلة وحدة تمكين المرأة “SHETECHS” ، مناسبة تحفز الإلهام وتستقطب كل عام مزيداً من السيدات الناجحات اللواتي يحققن التغيير الإيجابي في المجتمعات.

وفي تتويج لهذه الجهود التي أسهمت في انضمام المزيد من السيدات إلى عالم التكنولوجيا والاتصالات، تم الإعلان عن أسماء الرياديات الفائزات بجائزة “ملهمة التغيير” بنسختها الثالثة، والتي تم إطلاقها في آذار الماضي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية في عمّان في 15 أيار.

وتمثلت المشاريع الثلاثة الفائزة، في Smart Green for AgriTech الذي أسسته سلمى عمايري وحازت على المركز الأول بجائزة 3000 دينار، بينما توجت آية أبو الحاج بالمركز الثاني عن SOLVillion بجائزة قدرها 2000 دينار، وجاءت هبة جمجوم في المركز الثالث الذي تبلغ جائزته 1000 دينار عن مشروع Tameem and Reem.

وأشاد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور بالمشاريع التي تجسد الإبداع والابتكار المدعوم بالتكنولوجيا والإلهام حيث إن المشاركات يقدمن عاماً بعد عام مستوى أكثر تميزاً من توظيف التكنولوجيا في تطوير حلول مجتمعية للتحديات المختلفة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والتعليم وقطاع الصرف الصحي.

من جهته أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’، عيد أمجد صويص، بأن الدور الحيوي لجائزة “ملهمة التغيير” يتمثل في دعم وتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، في هذا السياق، تمثل الجائزة عنصراً أساسياً لدفع عجلة الابتكار، كما تعمل كحافز قوي لتعزيز الإمكانيات النسائية في القطاع.

كما أشار إلى أن وحدة تمكين المرأة في جمعية إنتاج SHETECHS، تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، وذلك لزيادة فعالية تمثيل المرأة في القطاع ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي متقدم.

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