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الاقتصاد الرقمي : 4 مراكز متخصصة للألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن

منذ ثانيتين
الاقتصاد الرقمي : 4 مراكز متخصصة للألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن

وطنا اليوم:أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أهمية إنشاء مراكز متخصصة في الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن ضمن خطة الوزارة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (2023-2027) بهدف جعل الأردن مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستويين الإقليمي والدولي.
وكان أعلن يوم الخميس الماضي، عن افتتاح مركز رئيس لهذه الألعاب في مجمع الملك حسين للأعمال في عمان من أصل أربعة مراكز ليصبح المقر الرئيس للاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية لاستقبال محبي الألعاب والرياضات الإلكترونية اعتبارا من منتصف الشهر المقبل لتقديم تجربة فريدة ومميزة.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إنه سيجري إنشاء 3 مراكز أساسية، بالتعاون مع وزارة الشباب والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في محافظات إربد والزرقاء والعقبة، إضافة إلى إنشاء مراكز صغيرة داعمة للمراكز الأساسية في مختلف مناطق المملكة.
وبين أن هذه المراكز ستسهم في تأهيل المواهب الأردنية الشابة في مجال صناعة وبرمجة الألعاب الإلكترونية، من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل ومعسكرات تدريب متقدم ببرمجة الألعاب والرياضات الإلكترونية للمبتدئين والمحترفين للارتقاء بمهاراتهم بالألعاب الإلكترونية.
وأشار الهناندة إلى سعي الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص الى إنشاء تلك المراكز للمساهمة في تطوير الألعاب الإلكترونية وزيادة قاعدة ممارسيها في الأردن من خلال إيجاد بيئة مؤهلة وداعمة لقطاع الرياضات الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات الدولية حول العالم.
وأضاف، إن الوزارة تسعى كذلك لاستضافة البطولات الإقليمية والعالمية في المملكة من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال واحتضان عدد من الشركات والمطورين والناشرين المحترفين في مجال صناعة الألعاب الالكترونية.


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