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الخارجية: نعمل على تأمين إخلاء أطباء وممرضين أردنيين من قطاع غزة

منذ 3 ثواني
الخارجية: نعمل على تأمين إخلاء أطباء وممرضين أردنيين من قطاع غزة

وطنا اليوم:تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع الأطباء والممرضين الأردنيين العالقين في قطاع غزة بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح، والذين تطوعوا للمساعدة في تقديم الرعاية الطبية للأشقاء الغزيين في المستشفى الأوروبي في غزة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة تعمل على تأمين إخلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.


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