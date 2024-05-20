الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وجالانت

وطنا اليوم:أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة، وفقا لوكالة رانس برس.

كما طلبت بإصدار مذكرات باعتقال 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هم يحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف) قائد كتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.