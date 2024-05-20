وطنا اليوم:أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة، وفقا لوكالة رانس برس.
كما طلبت بإصدار مذكرات باعتقال 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هم يحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف) قائد كتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.
الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وجالانت
وطنا اليوم:أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة، وفقا لوكالة رانس برس.