للعام الثاني على التوالي “الأردني الكويتي” أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024

وطنا اليوم:تقديراً لجهوده المتميزة ودوره الرائد في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمع المحلي، منحت مجلة Review Global Banking & Finance البنك الأردني الكويتي جائزة “أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية في الأردن” لعام 2024.

ويسلط هذا التقدير الدولي الضوء على إلتزام البنك الأردني الكويتي الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على دمج ممارسات الاستدامة في استراتيجيته التي تركز على تحقيق التوازن ما بين النظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المحلي بالمملكة، لإطلاق وتنفيذ المبادرات التي تدعم وتساند الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمجتمعية، إلى جانب التحفيز على تنمية المجتمع المحلي بكافة اطيافه، وإحداث التغيير الإيجابي من خلال التركيز على التنوع والشمول والاستدامة في أنشطته وفي مختلف المجالات.

حيث شهد عام 2023 زيادة ملحوظة في عدد المبادرات والمجالات التي تغطيها، من تمكين المرأة، الشباب، البيئة، التعليم، الفقر وغيرها، حيث ارتفعت اعداد المشاريع المجتمعية بنسبة 105.72 %.

وحرص البنك الأردني الكويتي على تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز الموظفين على خدمة المجتمع، فشارك نحو 600 موظف في تنفيذ المبادرات والأنشطة التطوعية منهم 57,25% من الموظفات الإناث.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: “نفتخر بحصولنا على جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية في الأردن من قبل جوائز جلوبال بانكينج أند فاينانس 2024 للعام الثاني على التوالي، إن تلمس حاجات المجتمع المحلي يعتبر جزءا حيوياً لا يتجزأ من رسالة البنك الأردني الكويتي في دعم وإسناد جهود تعزيز التنمية المستدامة في المملكة، إننا نبدي كل الحرص على ذلك عبر قيامنا بدعم ورعاية وتنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والبرامج الإجتماعية الهادفة ذات القيم والدلالات التي تسعى إلى ترسيخ أهمية العمل الجماعي والخدمي والتطوعي في مختلف مناطق المملكة”.

وتابع: “إن هذه الجوائز تعد تتويجاً وتقديراً دولياً على نجاح جهود البنك وتأكيداً لدوره الرائد وقدرته على تحقيق مستويات أداء قوية في مجال مسؤوليته الاجتماعية، كما تعكس هذه الجوائز نجاحنا في تنفيذ إلتزامنا تجاه مسؤوليتنا الاجتماعية للشركات والمحافظة على ربحية اعمالنا، وحرصنا على تعزيز حضورنا في جميع المبادرات الداعمة للاستدامة … إننا أمام مسؤولية كبيرة تتطلب منا أن نعمل جاهدين للمحافظة على هذا الإنجاز الرفيع”.

وشكر البطيخي جميع موظفي البنك الأردني الكويتي على مشاركتهم الفاعلة في المبادرات التطوعية، مؤكداً على استمرار البنك في تعزيز دوره كشريك فاعل في تنمية المجتمع المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن جوائز مجلة Review Global Banking & Finance التي أطلقت في العام 2011 تعكس الابتكار والإنجاز والتغييرات المتقدمة والملهمة التي تحدث داخل المجتمع المالي العالمي، حيث جاء إطلاق هذه الجوائز لتكريم الشركات والمؤسسات المصرفية والبنكية بمختلف أنواعها وأحجامها والتي تظهر تميزها وخبرتها في العالم المالي وعلى مختلف الأصعدة.