بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

لاول مرة في العقبة جت تطلق خدمات سيارات الليموزين

منذ ساعة واحدة
لاول مرة في العقبة جت تطلق خدمات سيارات الليموزين

وطنا اليوم:اعلنت شركة جت لخدمات الليموزين احدى مجموعة شركات “جت” اطلاق خدمات سيارات الليموزين في العقبة اعتبارا من صباح الاحد القادم استكمالا لمنظومة خدمات النقل السياحي المتخصص التي تقدمها منذ ستون عاما، معلنة عن مرحلة جديدة في تسهيل النقل في منطقة المثلث الذهبي ضمن فئة السيارات الفارهة.
واكد الرئيس التنفيذي لشركة “جت” الدكتور خالد ذيب اللحام ان اطلاق الخدمة في العقبة والمثلث الذهبي في هذه الظروف الصعبة على القطاع السياحي ككل هو دلالة ايمان الشركة بمستقبل السياحة في المثلث الذهبي والذي لا تتوقف ويستمر باهتمام الشركاء في المنطقة واهتمام الشركة في تعزيز وتنوع الخدمات السياحية التي تتطلبها منطقة المثلث الذهبي على وجه الخصوص، ولضمان ان نكون جاهزين في مرحلة عودة التشغيل القريب للقطاع والذي شهد في الاعوام الماضية طلبا مرتفع على النقل السياحي المتخصص.
ويشار الى ان خدمات جت لسيارات الليموزين تنطلق من مكاتبها في مشروع تالابي في العقبة لتكون اول تشغيل ثابت لذات الخدمة في المدينة وتقدم الشركة في مرحلة انطلاق الخدمة اسعارا وتسهيلات واسعة تعزز بناء شبكة علاقات منتظمة وتؤكد اعلى مستوى من الخدمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:39

لازاريني من عمّان: لا مكان آمن في غزة والمساعدات تصل بالقطارة

13:33

الصفدي : الكارثة الإنسانية بغزة تتفاقم ويجب وقف العدوان

12:37

الناخب طريق المرشح المعبد إلى البرلمان

12:34

كابيتال بنك يفوز بجائزة البنك الشريك الأكثر نشاطاً في اصدار عمليات تمويل التجارة الدولية لعام 2024

12:32

القبض على 145 متهما بارتكاب 103 جرائم قتل العام الماضي

12:18

القبض على أب وثلاثة من أبنائه امتنهوا الاتجار وترويج المخدرات

12:10

تراجع زوار جبل القلعة بنسبة 44%

12:00

الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

11:28

ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بالأردن الـشهر الماضي

11:03

الزياراتُ الملكيةُ … قصةُ حبٍ حقيقية

11:00

وفد طلابي من نادي سيادة القانون في عمان الاهلية يزور مركز جمرك عمان

10:58

إنها تمطر علينا.. ركاب طائرة يصلون وجهتهم مبللين كليا

وفيات
وفيات الأحد 19-5-2024وفيات الجمعة 17-5-2024وطنا اليوم يعزي معالي محمد ابو حمور بوفاة شقيقهالفوسفات تعزي المهندس يزيد أبو حمور بوفاة عمهوفيات الخميس 16-5-2024