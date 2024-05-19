لاول مرة في العقبة جت تطلق خدمات سيارات الليموزين

وطنا اليوم:اعلنت شركة جت لخدمات الليموزين احدى مجموعة شركات “جت” اطلاق خدمات سيارات الليموزين في العقبة اعتبارا من صباح الاحد القادم استكمالا لمنظومة خدمات النقل السياحي المتخصص التي تقدمها منذ ستون عاما، معلنة عن مرحلة جديدة في تسهيل النقل في منطقة المثلث الذهبي ضمن فئة السيارات الفارهة.

واكد الرئيس التنفيذي لشركة “جت” الدكتور خالد ذيب اللحام ان اطلاق الخدمة في العقبة والمثلث الذهبي في هذه الظروف الصعبة على القطاع السياحي ككل هو دلالة ايمان الشركة بمستقبل السياحة في المثلث الذهبي والذي لا تتوقف ويستمر باهتمام الشركاء في المنطقة واهتمام الشركة في تعزيز وتنوع الخدمات السياحية التي تتطلبها منطقة المثلث الذهبي على وجه الخصوص، ولضمان ان نكون جاهزين في مرحلة عودة التشغيل القريب للقطاع والذي شهد في الاعوام الماضية طلبا مرتفع على النقل السياحي المتخصص.

ويشار الى ان خدمات جت لسيارات الليموزين تنطلق من مكاتبها في مشروع تالابي في العقبة لتكون اول تشغيل ثابت لذات الخدمة في المدينة وتقدم الشركة في مرحلة انطلاق الخدمة اسعارا وتسهيلات واسعة تعزز بناء شبكة علاقات منتظمة وتؤكد اعلى مستوى من الخدمة.