باسم يوسف وجبراني في عمان الأسبوع القادم

وطنا اليوم:سيكون عشاق الكوميديا الساخرة في الأردن مع موعد استثنائي وغير مسبوق، حيث أعلن الفنان العالمي باسم يوسف انه سيقوم بجولة تشمل عَمان الاسبوع القادم، لتقديم عرض كوميدي “باللغة الإنجليزية” بالمشاركة مع ماز جبراني.

وسيكون عرض الفنانين في عمان يوم الاثنين 27 الشهر الحالي الساعة 8:30 مساء على مسرح الأرينا.

ويأتي العرض ضمن جولة الفنانين في المنطقة خلال شهر أيار الحالي ستشمل الكويت وأبوظبي ومسقط