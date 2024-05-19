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وفاة شخص وأربع إصابات إثر حادث في المفرق

منذ 38 ثانية
وفاة شخص وأربع إصابات إثر حادث في المفرق

وطنا اليوم:قال ضابط غرفة ادارة عمليات الدوريات الخارجية لاذاعة الامن العام، الاحد، ان حادث تصادم مركبتين وقع السبت على طريق الزرقاء باتجاه المفرق وتحديدا ما قبل محطة سهل الدبة الامنية، توفي على إثره شخص واصيب 4 آخرون.
وبين، انه تم اخلاء الوفاة و اسعاف المصابين الى مستشفى الملك طلال العسكري وحالتهم العامة متوسطة، وكما تم فتح الطريق أمام حركة المركبات.
واشار الى انه وقع حادث تصادم مركبتين ما قبل جسر سلحوب باتجاه عمان، نتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى الامير حسين، وجرى رفع المركبات عن حرم الشارع العام.
كما وقع حادث تدهور لمركبة ما قبل جسر الموقر باتجاه الازرقـ ونتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى الزرقاء الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.


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