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ملك السعودية يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

منذ 42 ثانية
ملك السعودية يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

وطنا اليوم:سيجري الملك سلمان بن عبد العزيز فحوصات طبية، إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وألم المفاصل، بحسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد.
وجاء في بيان الديوان الملكي: “تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني – حفظه الله – ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته”.
وكان الملك السعودي دخل مستشفى الملك فيصل في 24 أبريل الماضي لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.


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