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بنك الإسكان الراعي الفضي لمؤتمر سنابل الإقليمي السادس عشر للتمويل الأصغر

منذ ساعة واحدة
بنك الإسكان الراعي الفضي لمؤتمر سنابل الإقليمي السادس عشر للتمويل الأصغر

وطنا اليوم:قدم بنك الإسكان رعايته الفضية لمؤتمر سنابل الإقليمي السادس عشر للتمويل الأصغر، الذي أقيم برعاية محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، بعنوان “الاتجاهات العالمية ومدى تأثيرها على تطوير قطاع التمويل الأصغر إقليمياً” في الفترة بين 14 و15 أيار في فندق كراون بلازا/ البحر الميت.
وجاءت هذه الرعاية انطلاقاً من حرص البنك على دعم الفعاليات الاقتصادية المختلفة التي تعزز مكانة الأردن كمركز مالي وكحاضنة لهذه الفعاليات، وامتداداً لدوره في تحفيز قطاع التمويل الأصغر الذي يساهم في تحقيق الشمول المالي بما يوائم رؤى وأهداف البنك.
ويشار إلى أن بنك الإسكان يخصص العديد من الخدمات والحلول والأدوات لدعم المشاريع والشركات والصغيرة والمتوسطة، ومنها خدمات التمويل والإقراض والائتمان والضمان، والتسهيلات، والحلول النقدية، وخدمات الشركات، بالإضافة للخدمات التثقيفية والإرشادية التي تمتد لتشمل أبناء المجتمع.
يذكر أن شبكة سنابل التي تأسست عام 2002 كمنظمة غير ربحية تضم في عضويتها عدد كبير من مؤسسات التمويل الأصغر في عدة بلدان عربية، وتعمل عبر تضافر الجهود مع عدد من المؤسسات والجهات الدولية والإقليمية لتحقيق رؤية وأهداف الشبكة وأعضائها. وتقيم الشبكة المؤتمر سنوياً بالتناوب في أكثر من 9 دول عربية ويحظى باهتمام ورعاية رسمية وبحضور ومشاركة واسعة في كل دورة له.


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