البنك الأردني الكويتي ومجموعة عزت مرجي يوقعان اتفاقية تعاون لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

وطنا اليوم_

وقّع البنك الأردني الكويتي في مطلع شهر أيار اتفاقية تعاون مع مجموعة عزت مرجي لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في مقر الإدارة العامة للبنك، بحضور رئيس قطاع تنمية الأعمال السيد زهدي الجيوسي إلى جانب الإدارة التنفيذية والمدير العام لشركة الخضار الدائم للتجارة والاستثمار (وهي إحدى شركات مجموعة عزت مرجي) المهندس فادي مرجي. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي تشكل الاستدامة ركناً أساسيّاً فيها وترجمة لخطط النمو الأخضر للبنك.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم البنك بتمويل مشاريع تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لشركة الخضار الدائم للتجارة والاستثمار، التي تعتمد على مبدأ “تمويل المشاريع” وآلية اقتسام الوفورات.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك الأردني الكويتي حصل على جائزة Green Bond of the Year العالمية لعام 2023 من المنتدى العالمي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد اعلانه عن إصدار أول سند أخضر في الأردن بمبلغ 50 مليون دولار والذي يهدف إلى دعم التمويل الأخضر وتمويل المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة.

هذا وستعود هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين بالعديد من المنافع في توفير مصادر طاقة نظيفة حيث ستسهم المشاريع الممولة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون وحماية البيئة وتحسين كفاءة الطاقة من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة ومبتكرة في المشاريع الممولة، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة العمليات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة و بناء اقتصاد أخضر ومستدام، كما يعكس هذا التعاون الالتزام البيئي للبنك الأردني الكويتي ومجموعة عزت مرجي بتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه، أعرب السيد فادي خليل رئيس تنمية أعمال الشركات : “نحن في البنك نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة عزت مرجي. التي تعكس التزامنا بتعزيز ودعم مشاريع التنمية المستدامة وتقديم حلول مالية مبتكرة لعملائنا، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع، معرباً عن سعادته بتعزيز أطر التعاون بين الطرفين لتوحيد الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة.”

كما عبر المهندس فادي مرجي المدير العام لشركة الخضار الدائم للتجارة والاستثمار عن سروره بتحقيق هذا الإنجاز مع البنك الأردني الكويتي والذي يطرح فكرة ريادية غير مسبوقة في السوق الأردني تحقق الفائدة لجميع الأطراف من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع مستدامة تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة.