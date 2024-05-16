صواريخ من جنوب لبنان تشعل حرائق كبرى لدى الاحتلال

وطنا اليوم:اندلعت حرائق واسعة في مواقع عدة على طول الحدود مع لبنان، وذلك بعد إطلاق عشرات الصواريخ على الأراضي المحتلة ضمن الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله وجماعات مقاومة أخرى نصرة لغزة منذ بدء الحرب عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حيث قال جيش الاحتلال في بيان إنه تم رصد إطلاق حوالي 40 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة في الشمال.

فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية اندلاع حرائق في مواقع عدة على طول الحدود مع لبنان جراء إطلاق عشرات القذائف منذ صباح الخميس.

كما أشارت الهيئة إلى صعوبة السيطرة على الحرائق لتعذر الوصول للمواقع خشية استهداف فرق الإطفاء بصواريخ حزب الله.

وصباح الخميس، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوبي لبنان وشرقه؛ ما أدى إلى إصابة لبناني بجروح طفيفة ونشوب حرائق وإلحاق خسائر مادية، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 114 ألفاً بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.