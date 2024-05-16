أورنج الأردن ترعى مؤتمر “مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال: تجارب عملية” وتستعرض رؤيتها

وطنا اليوم:قدمت أورنج الأردن رعايتها للمؤتمر الدولي الأول “مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال: تجارب عملية” الذي نظمته جامعة البلقاء التطبيقية -كلية الأعمال خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2024، بهدف تسليط الضوء على دور الاستدامة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشكل المؤتمر الذي عقد في جامعتي البلقاء وعمان الأهلية، منصة للخبراء والشركات والمؤسسات والمنظمات لاستعراض تجربتها في مجال الاستدامة بصورة عملية، فضلاً عن استشراف آفاق المستقبل في ظل الأهمية المتنامية لهذا المفهوم الذي أصبح مكوناً حيوياً من مكونات استراتيجيات الأعمال الخاصة بالشركات.

وتطرقت أورنج الأردن ممثلة بمدير التعليم والمراكز الرقمية وخبير الذكاء الاصطناعي، حسام الحوراني خلال الكلمة الافتتاحية في اليوم الأول إلى تجربتها في مجال الاستدامة التي أصبحت أساساً لنموذج عمل الشركة في المجالات الاقتصادية والمجتمعية، حيث تمت ترجمتها إلى عدد من البرامج والمبادرات المتكاملة التي تسهم في تغيير حياة الأفراد والمجتمعات نحو الأفضل.

وتخللت كلمة الحوراني كذلك تناول الجوانب الاستراتيجية والعملية للاستدامة كمفهوم ونموذج عمل في أورنج الأردن والمتسقة في الأساس مع المساعي الوطنية؛ ففي الوقت الذي يعمل فيه الأردن على تحقيق 10 من أهداف التنمية المستدامة وترجمة استراتيجية التنمية الوطنية إلى واقع، تركز استراتيجية أورنج الأردن للاستدامة على 6 أهداف تتمحور حول البيئة والشمول الرقمي والتنوع وتكافؤ الفرص والتحول الرقمي.

وأشاد الحوراني بدور جامعة البلقاء التطبيقية في عقد هذا المؤتمر الذي سيسهم في نشر مفاهيم الاستدامة في مراحل مبكرة ما يقود إلى دور أكثر فعالية للشابات والشباب في مسيرة التنمية الوطنية.

واستعرض الحوراني منهجية عمل أورنج الأردن التي تسخر قوة التكنولوجيا لتحقيق أثر مستدام من خلال مجموعة من البرامج المجتمعية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة والتي تسهم في تعزيز الثقافة الرقمية للشابات والشباب، ودفع الاقتصاد قدماً ومضاعفة مشاركة الشابات والشباب في مسيرة التقدم الوطنية ودعم الرياديين بالإضافة إلى تحفيز ثقافة الابتكار والإبداع.

واختتم الحوراني مشاركته بالتأكيد بأن الاستدامة “التي تشكل في الجوهر نظرة أكثر عمقاً نحو المستقبل”، تشكل ركيزة هامة ضمن استراتيجية المجموعة “قيادة المستقبل” التي تستلهم منها أورنج الأردن للبناء على ما تحقق والعمل لتحقيق المزيد من الآثار المستدامة خلال الفترة المقبلة.

وقدم الحوراني في اليوم الثاني من المؤتمر الذي عقد في الجامعة الأهلية جلسة توعوية ذات طابع تفاعلي حول دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية الاستدامة، بالإضافة إلى الآليات المثلى لتوظيف هذه التقنيات الثورية في تعزيز كفاءة العمليات، وتطوير تجربة العملاء، والمساهمة في تحقيق الرؤية العالمية للاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية ما ينعكس إيجاباً على استدامة الشركات في جميع المجالات.

كما تطرق الحوراني خلال الجلسة إلى نموذج عمل أورنج الأردن الذي تحرص من خلاله على تبني أحدث الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي لتنفيذ استراتيجياتها الخاصة بالاستدامة ما مكنها من تحقيق إنجازات ملموسة في هذا السياق.

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