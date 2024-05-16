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الملك يلتقي غوتيريس ويحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الغزيون

منذ ساعة واحدة
الملك يلتقي غوتيريس ويحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الغزيون

وطنا اليوم:حذر جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الغزيون، ما يستدعي تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لوقف تفاقمه.
وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد على هامش انعقاد القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين، ضرورة تكثيف الجهود لمضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع وإيصالها بكل السبل الممكنة دون اعتراض أو تأخير.
ونبه جلالة الملك إلى خطورة عرقلة عمل منظمات الإغاثة الإنسانية في غزة، مؤكدا ضرورة توفير الحماية للعاملين فيها.
وجدد جلالته وغوتيريس التأكيد على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة، إضافة إلى تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين بأماكن عملها.
وشدد جلالة الملك على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، مؤكدا رفض الأردن للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.


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