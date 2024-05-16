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قتلى بانفجار مدفع بعدد من الجنود الاحتلال في غلاف غزة

منذ ساعة واحدة
An Israeli army self-propelled artillery howitzer fires rounds from a position near the border with the Gaza Strip in southern Israel on December 24, 2023. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بانفجار مدفع تابع للجيش الإسرائيلي بعدد من الجنود في غلاف غزة.
ووفق صحيفة “يديعوت أحرنوت”، فقد انفجر المدفع بعدد من الجنود الإسرائيليين قرب كيبوتس مفلاسيم في غلاف غزة، أثناء إطلاقه قذائف نحو جباليا شمالي غزة.
وأكدت التقارير العبرية سقوط قتلى من جيش الاحتلال جراء الانفجار ، فيما لم يذكر الجيش معلومات مفصلة عن الحادثة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق: “قبل فترة قصيرة، وقع حادث عملياتي نتيجة انفجار ذخيرة في المنطقة العسكرية بالقرب من نصب ’السهم الأسود‘، جنوبي سديروت في غلاف غزة، حيث تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف أنه فتح تحقيقا في الحادث.
وأعلنت “كتائب القسام” استهداف 4 جرافات عسكرية من نوع “D9” ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق مخيم جباليا
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة التي وقعت الأربعاء، وهي الحصيلة الأكبر من قتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم كرم أبو سالم قبل نحو 10 أيام.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في شمالي قطاع غزة، وأصيب 3 جنود آخرين بجراح خطيرة ولم يذكر الإصابات الطفيفة.


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