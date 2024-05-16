وكالة موديز ترفع تصنيف كابيتال بنك طويل الأجل إلى (Ba3)

وطنا اليوم-أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف كابيتال بنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3)، وذلك بعد أقل من أسبوع من رفع تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3)، أي ذات جدوى جدارية ائتمانية متوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لأول مرة منذ 21 عاماً.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الخطوة التصنيفية الأخيرة من موديز تثبيت تصنيف القيمة الأساسية للائتمان BCA والقيمة الأساسية المعدلة Adjusted BCA لكابيتال بنك.

ويسلط هذا التصنيف الضوء على قوة ومتانة كابيتال بنك المالية، باعتباره واحداً من أكبر البنوك الموثوقة في الأردن، ويحتل مكانة متقدمة في السوق المصرفي الأردني.

ويعكس تثبيت التصنيف BCA على وجود تمويل وسيولة مالية قوية حيث تشكل الأصول السائلة 48% من إجمالي الأصول المصرفية الملموسة حتى نهاية العام 2023، إضافة إلى الربحية القوية، إذ بلغت نسبة صافي الدخل إلى الأصول الملموسة نحو 1.4% في العام 2023، والتي تقارن بشكل إيجابي مع نظراء البنك في السوق المصرفي المحلي.

وقامت الوكالة العالمية أيضاً بتغيير نظرة تصنيفات الودائع طويلة الأجل لكابيتال بنك من إيجابية إلى مستقرة، وذلك بما يتماشى مع تصنيف السيادة المستقر، ويوازن بين احتياطيات السيولة العالية للبنك وربحيته القوية مقابل مخاطر جودة الأصول العالية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم: “يعكس هذا التصنيف الدولي جهودنا الدؤوبة نحو تعزيز مكانة البنك المالية وتحقيق أفضل النتائج لعملائنا. إنّ رفع تصنيف كابيتال بنك الائتماني تزامناً مع تحسن التصنيف السيادي للمملكة يعزز الثقة بقدرتنا على مواصلة النمو ومحفزاً قوياً لنا للمضي قدماً في تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا لتقديم القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة.”

وأضاف السالم: “يأتي تصنيف كابيتال بنك متزامناً مع رفع وكالة موديز لتصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاماً، نحن واثقون من قدرتنا على الاستفادة من بيئة الأعمال المشجعة لتعزيز نمونا وتوسيع نطاق عملياتنا بشكل مستدام، وبما يعزز من مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في الأردن والمنطقة.”