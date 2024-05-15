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أورنج الأردن تطلق دليل الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة

منذ 9 ثواني
أورنج الأردن تطلق دليل الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم_

أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق دليل الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك انسجاماً مع مسؤوليتها تجاه الشمول الرقمي، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول الذي يحتفل به العالم في 16 أيار من كل عام.

وسيكون الدليل، الذي يأتي تحت مظلة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة” التي تتضمن البرامج التي تنفذها أورنج الأردن لتعزيز الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمثابة دليل إرشادي متكامل لجميع الخدمات والميزات التي تقدمها الشركة للأشخاص ذوي الإعاقة في معارضها، حيث إنه مترجم بلغة الإشارة بالعربية والإنجليزية كما يتضمن خدمة المساعدة الصوتية (تحويل النص إلى صوت) للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وتشمل هذه الخدمات بعض الأجهزة التي تقدم خصائص تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة و كبار السن وتتيح الفرصة للتعرف على الخدمات التي توفرها معارض أورنج، بالإضافة إلى خدمة تطبيق SignBook للزبائن من الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية، مع العلم بأن الدليل متوفر على الموقع الإلكتروني لأورنج الأردن في قسم المسؤولية المجتمعية.

وحول هذه الخطوة التي تقترب من خلالها أورنج الأردن خطوات إضافية نحو شمول الجميع ضمن خدماتها ومعارضها أشارت الشركة إلى أن إطلاق الدليل الإرشادي ينبثق من الإيمان بضرورة أن يكون الشمول الرقمي جزءاً عملياً قابلاً للتطبيق.

وأضافت أورنج الأردن بأن هذا الدليل سيشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الحركية والبصرية والسمعية وغيرها الأمر الذي يصب في جوهر حرصنا على تزويد زبائننا بالتجربة الأفضل والأكثر سلاسة دائماً.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تنفذ عدداً كبيراً من المبادرات لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة مثل إبرام اتفاقية رعاية مع جمعية مؤسسة رنين لتنفيذ “نادي رنين للقصة المسموعة”، ودعم تطبيق مكالمات طوارئ الأشخاص ذوي الإعاقة المجانية (114) التابع لمديرية الأمن العام.

للاطلاع على المزيد، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.orange.jo .


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