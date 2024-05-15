العوران: سقوف الدجاج ستُنهي صغار المزارعين

وطنا اليوم:بين مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، المهندس محمود العوارن أن تفاوت درجات الحرارة يؤثر على التحويل العلفي للدواجن إلى لحوم ما يُخفّض الأوزان، مؤكداً أن السقوف السعرية ستنهي وجود المزارعين الصغار.

وفي تصريح أشار العوران إلى عدم تحويل العلف إلى لحوم يخفض الاوزان لأقل من كيلو لكميات كبيرة من الدجاج الملاحظ توافرها في الأسواق المحلية.

ولفت إلى أن الارتفاع الذي طال أسعار الدجاج في الأسواق المحلية جاء نتيجة تأثر القطاع باختلاف درجات الحرارة خلال الفترة الماضية ما أثر على حجم المعروض في الأسواق المحلية وانعكس على الأسعار.

وبين أن التأثير الكبير لتدني درجات الحرارة وارتفاعها يلحق الضرر بصغار المزارعين الذين يربون الدجاج في بيوت غير مغلقة ولا تقي من حر الصيف وبرد الشتاء.

أما الشركات الكبرى، وفق العوران، فتعمل ضمن بيئة آمنة وفي بيوت مقفلة لا تشهد أي تأثير نتيجة تدني درجات الحرارة أو ارتفاعها.

ورجح العوران عودة القطاع للاستقرار مع دخول موسم الصيف وثبات درجات الحرارة.

ودعا العوران الجهات المعنية بإشراك الاتحاد العام للمزارعين والاتحاد النوعي للدواجن في إي قرار يخص القطاع لحماية المنظومة الإنتاجية من أي خلل قد يحدث ولحماية صغار المزراعين والسيطرة على استقرار الأسعار محليا.

وفقا للعوران فان تكلفة الكيلوغرام للدجاج على أرض المزرعة لصغار المزارعين تتراوح ما بين 1.45 و1.50 دينار؛ وفي ظل تحديد سقف سعري 1.75 دينار لن يغطي المزارع كلف الانتاج ما قد يتسبب بخسائر وخروجهم من السوق وسيطرة كبار المزارعين على الأسواق المحلية مايحدث خلل في المنظومة الانتاجية برمتها.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قررت تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج والنتافات؛ وذلك بعد رصد ارتفاعا غير مبرر على أسعاره خلال الأسابيع الماضية.

وبموجب القرار؛ تم تحديد سقف سعري للدجاج الطازج بمقدار دينارين و5 قروش للجملة، ودينارين و20 قرشا ودجاج النتافات بسعر 170 قرش بحيث لا يسمح بتجاوزه وإمكانية البيع بأقل منه؛ تحفيزا للمنافسة في السوق، وبما يخدم مصلحة المستهلك.

وبدروه أكد الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن فرق الرقابة على الأسواق في الوزارة ضبطت 45 مخالفة بحق محلات بيع الدجاج الحي «النتافات» والدجاج الطازج وذلك منذ تحديد سقوف سعرية للدجاج.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه تم ضبط 21 مخالفة عدم التزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة لدجاج النتافات المحدد والطازج، كما تم تحرير 24 مخالفة عدم اعلان أسعار مرتبطة بمادة الدواجن الطازج والنتافات بمختلف مناطق المملكة منذ بداية فرض السقوف السعرية.

وأضاف أن الوزارة تتابع يوميا عمليات توريد وتوفير الدجاج سواء الحي للنتافات أو الطازج للمحلات التجارية في كافة مناطق المملكة والتواصل أيضا مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن والشركات المنتجة.

وأشار الى أن السعرالمحدد لدجاج النتافات هو شامل كامل الخدمات » تنظيف وتقطيع وتغليف » ويتم مخالفة أي محل نتافات يفرض أي مبالغ على هذه الخدمات