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الأردن يحبط مخططا لتهريب أسلحة عبر سوريا

منذ 11 ثانية
الأردن يحبط مخططا لتهريب أسلحة عبر سوريا

وطنا اليوم:نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أردنية تأكيدها “إحباط مؤامرة تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى الداخل الأردني”.
واكدت المصادر الأردنية أن “جماعات مسلحة موالية لإيران في سوريا حاولت تهريب أسلحة إلى خلية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في الأردن لها علاقة بالجناح العسكري لحركة حماس”.
مصدران أردنيان اكدا لرويترز ان التحقيقات لا تزال جارية مع المتهمين بتهريب أسلحة إلى الداخل وتم اعتقال أشخاص عدة على صلة بمحاولة تهريب أسلحة لنشر الفوضى


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