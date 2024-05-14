شراكة استراتيجية بين UWallet وشركة السامية للخدمات اللوجستية لتعزيز الدعم اللوجستي والتسهيلات المالية في قطاع النقل

وطنا اليوم:في خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الدعم اللوجستي وتسهيل العمليات المالية داخل قطاع النقل الوطني، أعلنت UWallet – المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية – عن عقد شراكة استراتيجية جديدة مع شركة السامية للخدمات اللوجستية.

وبموجب هذه الشراكة، ستستفيد شركة السامية من الخدمات المالية المتطورة التي توفرها UWallet مما يسهم في تبسيط عملية إرسال واستقبال المدفوعات لشبكة السامية الواسعة من السائقين. ومن خلال الاستفادة من حلول UWallet المالية، تهدف السامية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر وضمان إجراءات معاملات مالية سلسة عبر نظامها العملي .

تُعد شركة السامية للخدمات اللوجستية إحدى شركات النقل والخدمات اللوجستية الرائدة في الأردن. تتميز الشركة بتخصصها في استقطاب وتسجيل السائقين (الكباتن) بشكل شامل لصالح منصات رائدة في القطاع مثل؛ كريم بوكس وطلبات. تمتد خبرتها لتشمل إدارة الجوانب المالية واللوجستية والقانونية المرتبطة بشبكة السائقين التابعة لها.

وتهدف الشراكة بين الجانبين، إلى تعزيز الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات المالية في قطاع النقل، بالإضافة إلى تبسيط عمليات إدارة السائقين، كما تسعى الشراكة إلى دفع الابتكار والكفاءة التشغيلية داخل النظام البيئي للنقل من خلال حلول مشتركة.

وسيحصل السائقون، فور انضمامهم إلى الشركة السامية للخدمات اللوجستية، على محفظة مخصصة لاستلام الأموال، مما يضمن سلاسة إجراءات معاملات مالية داخل الشبكة

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لـ UWallet الدكتور علاء نشيوات:” تعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة السامية للخدمات اللوجستية خطوة هامة نحو تحسين وتطوير قطاع النقل، ونؤمن بأنّ حلولنا المالية المتطورة ستساهم في تبسيط عمليات الشركة وتعزيز كفاءتها وإيجاد بيئة أكثر فعالية لسائقي الشركة ، مما سيُتيح لهم التركيز على تقديم خدمات أفضل لعملائها .”

وأعرب الدكتور نشيوات عن تقديره لثقة شركة السامية بـ UWallet وخبراتها الواسعة في تقديم حلول مالية مبتكرة للشركات في مختلف القطاعات، وقال: “ستعزز شراكتنا مع شركة السامية عملية التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي وتسهم في تحسين مستويات الشمول المالي، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني ككل.”

من جانبه قال المدير العام لشركة السامية للخدمات اللوجستية عمر شرايحة “تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية مع UWallet خطوة مهمة في رحلتنا لتحسين تجربة السائقين وتبسيط عملياتنا المالية. نحن واثقون من أن الحلول المبتكرة التي تقدمها UWallet ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا من حيث تعزيز رضا السائقين وتحسن جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا ، إلى جانب تعزيز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع النقل واللوجستيات في الأردن والمنطقة.”