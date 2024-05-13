حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي تفتتح الموسم الثالث

وطنا اليوم:افتتحت أورنج الأردن الموسم الثالث لحاضنة الذكاء الاصطناعي، المندرجة ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الشركة والصندوق الأردني للريادة وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حيث تقدم الحاضنة آفاقاً كبيرة من النمو للمشاريع الريادية القائمة على تقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل المشهد العالمي بصورة لم يسبق لها مثيل، وكانت الحاضنة قد استقبلت 5 مشاريع في الفوج الأول و7 مشاريع في الفوج الثاني.

واستقبلت الحاضنة 108 من طلبات الانضمام للموسم الثالث، شملت 53 ريادياً و55 طالباً من مختلف الجامعات، وصل منهم 26 متقدماً إلى مرحلة تقديم فكرتهم أمام لجنة التحكيم، ليستعرض بعد ذلك 10 منهم أفكارهم أمام اللجنة التوجيهية وصولاً إلى 7 مشاريع ريادية انضمت إلى المرحلة النهائية من الموسم الجديد، تشمل 5 شركات ريادية ومشروعين طلابيين.

ومع الإعلان عن افتتاح الموسم الجديد، قام المدير التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، محمد المحتسب بزيارة حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي، كما رحب بصحبة إدارة أورنج الأردن ممثلة بالمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة بالمشاركين في الموسم الجديد.

وحول هذه الخطوة أشارت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة، المهندسة رنا الدبابنة إلى أن تضافر الجهود مع الصندوق الأردني للريادة وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لا يعكس شراكة متينة وممتدة مع هذه الجهات فقط، بل يسلط الضوء مرة أخرى على نموذج عمل أورنج الأردن، والذي تركز من خلاله على تبني منهج أكثر شمولية وابتكاراً، يبدأ من المراحل المبكرة لتمكين الرياديين والطلاب على حد سواء من ترجمة أفكارهم إلى واقع مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كما توجهت بالشكر إلى إدارة الصندوق الأردني للريادة ممثلة بالمدير التنفيذي، لحرصهم على لقاء المشاركين في الموسم الجديد والذين يستهلون رحلة من النجاحات المدعومة بالتكنولوجيا والاستلهام من نماذج أردنية ناجحة ومميزة.

وأعربت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن سعادتها باستقبال فوج جديد من الطلبة الذين يرسخون دور الجامعة وأورنج الأردن في دعم الرياديين و يعززون أفكارهم بـ “قوة العصر” وهي الذكاء الاصطناعي ليكونوا ركيزة إضافية لقاعدة شبابية وريادية راسخة تحتفي بالحاضر وتستشرف المستقبل.

من جهته أكد المهندس محمد المحتسب، الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، حرص الصندوق على التواصل والتفاعل مع حاضنات ومسرعات الأعمال التي تدعم الرياديين الأردنيين، وأشار إلى أن هؤلاء الرياديين يمثلون عنصراً أساسياً يجسد ويحقق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الصندوق والمؤسسات الوطنية المختلفة إلى تحقيقها، بهدف تعزيز البيئة الريادية في الأردن.

كما عبّر المحتسب عن اعتزازه بالشراكة مع أورنج الأردن، التي تمكّن الرياديين من إطلاق مسيرتهم نحو المستقبل بفضل الوصول إلى أحدث الأدوات العالمية.

وتشمل المشاريع التي ستشارك في الموسم الثالث كلاً من Efresco، وMATJAR BOT وRetinaAI وOMNI Learner، وRentScore، و Nashmi.AI، و Phytobase / Smart Irrigation System، والتي بدأت أسبوعها الأول بجلسات تعريفية مع أساتذة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وسيتم بناء قدرات المشاركين في عدد من المجالات من خلال الدورات الهادفة لتطوير المهارات والمنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي على مدار 3 أشهر، بالإضافة إلى تطوير مهارات العمل المستقل والريادي على مدار 6 أشهر فضلاً عن التشبيك وتوفير فرص النمو وغيرها.

ومن الجدير بالذكر بأن حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي هي إحدى مبادرات أورنج الريادية المموّلة بالشراكة مع الصندوق الأردني للريادة، والمصممة بالشراكة مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لتعزيز فرص الرياديين في المراحل المبكرة، إلى جانب تمكينهم من الحصول على تمويل استثماري والوصول إلى فرص التشبيك بما يمكّنهم من تطوير حلول مبتكرة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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