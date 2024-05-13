بنك الاسكان يدعم وحدة الماموغرام المتنقلة في الكرك التابعة لمؤسسة الحسين للسرطان

وطنا اليوم:بدعم من بنك الإسكان، افتتح البرنامج الأردني لسرطان الثدي أحد برامج مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وحدة الماموغرام المتنقلة في محافظة الكرك بحضور كل من الدكتور عاصم منصور مدير عام مركز الحسين للسرطان ورئيس مجلس إدارة البرنامج الاردني لسرطان الثدي، ونسرين قطامش مدير عام المؤسسة، وغدير البرّيشي نائب – رئيس مدير التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإسكان، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بالمؤسسة للأعوام 2023-2024، كامتداد للشراكة القائمة بينهما منذ سنوات طويلة، وبحضور حشد من المدعوين من وزارة الصحة، والمسؤولين المعنيين في محافظة الكرك ووجهائها، فضلاً عن عدد من ممثلي وسائل الإعلام، وممثلي الجهات القائمة على الوحدة.

علماً بأن هذه الشراكة تندرج تحت أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان” ضمن قطاع الصحة، وبهدف تقديم الخدمات التشخيصية والسريرية وخدمة فحص الماموغرام للسيدات خارج العاصمة حسب الفئة العمرية، مع تسهيل الوصول لهذه الخدمات، هذا بالإضافة لتقديم المشورة من خلال الزيارات المنزلية، وتنفيذ النشاطات التوعوية لتوجيه السيدات لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ومن المتوقع أن ينعكس افتتاح وحدة الماموغرام المتنقلة على تحقيق غايات البرنامج الأردني لسرطان الثدي، بتعزيز الوعي الصحي حول مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، وتصحيح المفاهيم وتغيير السلوكيات، من خلال أدوات ومواد تثقيفية متنوعة، إلى جانب فتح الأبواب للعاملات في منظمات المجتمع المدني للحصول على التدريب اللازم ليصبحن منسقات مختصات وعاملات مؤهلات في مجال التوعية بسرطان الثدي.

ويذكر بأن الدعم المقدم من بنك الإسكان لمؤسسة الحسين للسرطان يشمل العديد من البرامج، وأبرزها حفل الخير السنوي الذي يذهب ريعه لدعم برامج المؤسسة الهادفة لعلاج مرضى السرطان، وبرنامج سوار الحسين للتطوّع، وبرنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان والذي يتكفل البنك من خلاله بتغطية تكاليف جميع السنوات الدراسية الجامعية لعدد من المرضى، إلى جانب برنامج العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.