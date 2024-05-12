شراكة بين صندوق الأمان وشركة المال للتمويل

وطنا اليوم_وقع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام إتفاقية مع شركة المال للتمويل، تقوم بموجبها الشركة بالتكفّل بالتعليم الجامعي لثلاثة من الطلبة المستفيدين من المنح التعليمية التابعة للصندوق.

وبموجب الإتفاقية التي وقعها مدير عام شركة المال للتمويل، بشار معايعة، والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود، في مقر الصندوق، تتحمل شركة المال للتمويل كافة المصاريف الدراسية الجامعية للطلاب الثلاثة المستفيدين من الصندوق، وفق الأسس المتبعة في صندوق الأمان.

وأكدت الحمود أهمية التكافل المجتمعي لكافة الشركات في الأردن لمساعدة هذه الفئة من الشباب والشابات الأيتام على تحقيق أحلامهم وإكتساب المهارات الضرورية للنجاح والإنخراط في المجتمع ومنحهم فرص متساوية كأسرة تهتم بمستقبل أبنائها.

وبين المعايعة أن هذه الإتفاقية تأتي تجسيدًا لرؤية ورسالة الشركة في دعم قطاع التعليم، مضيفًا أن التعليم هو مفتاح التنمية المستدامة، وأن هذه الإتفاقية ستسهم في تمكين العديد من الطلاب الموهوبين من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، ومساعدتهم على المشاركة بفاعلية في تنمية بلدهم.

ويعد صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الجهة الرائدة في مجال دعم الشباب والشابات الأيتام حيث تأسس عام 2006 تحت إسم جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كجمعية خيرية غير ربحية، بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، ويهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل الشباب والشابات الأيتام فوق سن ال 18، وقد أستفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4846 يتيمًا من دور الرعاية وجميع محافظات المملكة الأقل حظًا. وقد تخرج من بينهم 3383 وبدأوا السير بحياتهم العملية.