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بدء توزيع أرباح الفوسفات الأردنية على المساهمين يوم غد الاثنين

منذ ساعة واحدة
بدء توزيع أرباح الفوسفات الأردنية على المساهمين يوم غد الاثنين

وطنا اليوم:أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لمساهميها بأنه سيتم صرف الأرباح المقرر توزيعها من خلال فروع “البنك الأردني الكويتي” إلى مستحقيها ابتداء من يوم غد الاثنين .

وأشارت أن الهيئة العامة للشركة قد قررت في اجتماعها العادي الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح “نقدية” بنسبة 130 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 29 نيسان 2024.

ودعت الشركة المساهمين الراغبين في تحويل أرباحهم إلى البنوك الأخرى، زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.jpmc.com.jo “علاقات المستثمرين” وتعبئة نموذج المعلومات الشخصية والبيانات البنكية مرفقًا به صورة من الأوراق الثبوتية اللازمة.


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