Blink يمكّن عملائه من حجز رحلاتهم مع الملكية الأردنية بكل سهولة على تطبيقه في خطوة تعد الأولى من نوعها بالمملكة

وطنا اليوم_في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، أعلن Blink – البنك الرقمي التابع لكابيتال بنك – والرائد في توفير الحلول المصرفية المبتكرة في الأردن عن إتاحة تجربة حجز رحلات طيران مع الملكية الأردنية – الناقل الوطني للمملكة – بكل سهولة وأمان من خلال تطبيقه البنكي وتقديم قيمة مضافة فريدة من نوعها للعملاء عند الحجز والدفع عن طريق التطبيق.

وتأتي هذه الميزة المقدمة من قبل Blink ضمن رؤية البنك لتمكين العملاء من خلال الحلول الرقمية وتسهيل عملياتهم المصرفية وغير المصرفية بشكل آمن من خلال إقامة شراكات مع جهات أخرى لتوسيع نطاق وأثر التحويل الرقمي في المملكة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لـ Blink، زين ملحس، التزام Blink بتزويد عملائه بتجربة مصرفية بسيطة وسهلة وسريعة وآمنة تتجاوز الخدمات المالية التقليدية، لافتةً إلى أن الخدمة المقدمة مع الخطوط الملكية الأردنية هي خطوة استراتيجية مهمة تعزز مسيرة البنك في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة.

وقالت ملحس: “نسعى جاهدين لتلبية احتياجات وتطلعات عملائنا، وتوفير تجربة فريدة ومبسّطة للسفر. حيث يمكن لعملائنا الآن حجز رحلاتهم على طيران الملكية الأردنية عبر تطبيق Blink والدفع مباشرة من حساباتهم واستلام تأكيد الحجز والتذكرة بسهولة وسرعة فائقة، مما يوفر الوقت والجهد، ونحن واثقون أن هذه الخطوة ستثري تجارب سفر عملائنا بشكل لا مثيل له”، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تعد قفزة كبيرة إلى الأمام في استراتيجية البنك للتحوّل الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الرقمي Blink الذي تأسس في العام 2022 قد أتاح للعملاء الفرصة لفتح حساباتهم البنكية مباشرة من هواتفهم الذكية وفي أقل من 10 دقائق، ويمكنهم من إدارة حساباتهم، وتحويل واستلام فوري للأموال ومجاناً سواء داخل Blink أو بواسطة نظام تحويل الأموال الفوري CliQ، وإصدار بطاقة الدفع المباشر والبطاقة الائتمانية من داخل التطبيق مجاناً، ودفع الفواتير عبر خدمة إي فواتيركم، وشراء القسائم الالكترونية، وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي المحلية والدولية، بالإضافة الى العديد من الخدمات والميزات الحصرية لعملائه