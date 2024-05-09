أورنج الأردن تطلق بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين برنامج تنمية المهارات الرقمية للأردنيين واللاجئين

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن فتح باب التسجيل لبرنامج تنمية المهارات الرقمية في محافظة إربد والذي يستهدف الشابات والشباب الأردنيين بالإضافة إلى اللاجئين السوريين، وذلك بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين الذي أبرمت معه أورنج اتفاقية شراكة استراتيجية مؤخراً بهدف توسيع نطاق الفئات المستفيدة من برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركة.

ويهدف البرنامج المندرج ضمن مشروع “نجاحنا”، الذي انطلق لتعزيز التمكين الاقتصادي للشابات والشباب في جميع أنحاء المملكة، إلى تطوير مهارات المستفيدين في مجالات البرمجة والتصنيع الرقمي التي تحظى بأهمية متزايدة في عالم اليوم.

وسينعقد التدريب الذي سيمتد على مدار ثلاثة أشهر بصورة مجانية في مدرسة البرمجة ومختبر التصنيع الرقمي في قرية أورنج الرقمية في إربد، حيث سيكتسب المشاركون خلال هذه الفترة المهارات التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل وتحقيق النجاح في العالم الرقمي.

وأشارت أورنج الأردن إلى أن أهمية هذا البرنامج تأتي من تركيزه على عدد من المواضيع التي تشكل أسس الثورة الرقمية مثل لغات البرمجة وتطوير المواقع الإلكترونية وريادة الأعمال، كما سيكون التدريب على المهارات الفنية مرتبطاً بالمهارات الحياتية ما يمكن الشابات والشباب من بدء مسيرة مهنية ناجحة عقب استكمال البرنامج التدريبي.

وتجدر الإشارة إلى أن أورنج الأردن أعلنت مؤخراً عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع المجلس النرويجي للاجئين اتساقاً مع هدف استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدات والمستفيدين من جميع الفئات في جميع أنحاء المملكة.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل من خلال الروابط التالية، مدرسة البرمجة: https://bit.ly/4aGnSk6

مختبر التصنيع الرقمي: https://bit.ly/43kLOqC.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع “نجاحنا” ممول من مؤسسة Novo Nordisk ، مدته خمس سنوات، يهدف إلى تمكين الشباب ليصبحوا أفراداً ناشطين اقتصادياً واجتماعياً في بيئة داعمة، وذلك من خلال توفير الأدوات اللازمة لبناء مهارات ريادة الأعمال وغيرها من الكفاءات الأخرى.