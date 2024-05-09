للعام الثالث على التوالي سيدات أردنيات مبدعات يتألقن في سماء “ملهمة التغيير”

وطنا اليوم_للعام الثالث على التوالي، تبرز جائزة “ملهمة التغيير” كمنصة مميزة للابتكار والإبداع في الأردن، حيث تُعتبر هذه الجائزة، التي أطلقتها شركة أورنج الأردن بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، ملتقى تجتمع فيه نجمات أردنيات دعمن إبداعهن بالقدرات غير المحدودة للتكنولوجيا.

وخلال المرحلة الثانية من الجائزة، قامت 8 مبدعات أردنيات باستعراض مشاريعهن الإبداعية، وهي مجموعة مختارة من بين أكثر من 90 مشروعاً تقدمت للمنافسة، أمام لجنة التحكيم المتخصصة لتقوم بدورها بتقييمها ومن ثم اختيار ثلاثة مشاريع فائزة في المرحلة النهائية.

تمثلت المشاريع المشاركة في هذه المرحلة في كل من Tameen and Reem، والذي يهدف إلى تقديم محتوى كرتون تربوي للأطفال باللغة العربية، و Akin-Manzel، والمتخصص في تقديم محتوى تعليمي معزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، و Maluk، الهادف إلى مساعدة الموظفين على تعزيز مهاراتهم المالية، بالإضافة إلى MatjarBot، وهو متجر إلكتروني يعيد تعريف مفهوم التسوق الإلكتروني، و SOLVillion الذي يعمل على تعزيز الحفاظ على مصادر المياه، و Smart Green for AgriTech Solutions الذي يقدم حلولاً مبتكرة مبنية على الذكاء الاصطناعي للمزارعين، و Profounders الذي يدمج تقنيات التدريب باللعب والذكاء الاصطناعي، و Anwan المتخصص في تقديم خدمات كتابة محتوى محترفة باللغة العربية.

تتألف لجنة التحكيم من المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، وعضو مجلس إدارة “إنتاج” والمسؤولة عن ملف تمكين المرأة، مها السعيد، ومدير البرامج في الصندوق الأردني للريادة، جان سيت قندور، ورئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي للمجموعة في كابيتال بنك، تولين بارطو، والشريكة في شركة PWC، سلام شومان.

وثمنت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، الأفكار الإبداعية للسيدات والتي شكلت إضافة مميزة لمحطة هامة أخرى ضمن هذه الجائزة التي تواصل للعام الثالث إلهام المزيد من المبدعات والاستلهام منهن.

وأضافت المهندسة الدبابنة أن جميع الأفكار المطروحة تقدم حلولاً إبداعية ومبتكرة لتحديات مجتمعية مختلفة، معربة عن سعادتها بالتركيز على التعليم باعتباره واحد من أكثر القطاعات حيوية وحجر الأساس لبناء مجتمع متقدم في جميع المجالات.

وفي ضوء الإنجازات المتميزة للسيدات الأردنيات في مجال التكنولوجيا والاتصالات، أكدت عضو مجلس إدارة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” والمسؤولة عن ملف تمكين المرأة، مها السعيد، أهمية جائزة “ملهمة التغيير” في دفع عجلة التغيير والابتكار من خلال تعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت السعيد بأن هذه الجائزة ليست مجرد تقدير للمواهب الأنثوية في الأردن فحسب، بل هي أيضاً محفز لإمكانيات المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددة على أن المرأة تبرهن كل يوم أن لديها القدرة ليس فقط على المشاركة ولكن أيضاً على القيادة والابتكار.

وأشارت السعيد إلى أن الجائزة تأتي كداعم لجهود وحدة تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات SHETECHS، التابعة للجمعية، بهدف تعزيز تواجد وحضور وتمثيل المرأة في هذا القطاع.

ومن الجدير بالذكر بأن معايير المشاركة في الجائزة تشمل أن تكون نسبة تمثيل المرأة 25 % من فريق الشركة الناشئة، وأن تكون المتقدّمة مؤسسة أو شريكة مؤسسة في مشروع، أو رئيسة تنفيذية أو إدارية قيادية في شركة ناشئة نشطة ومسجلة في الأردن.

ويركز اختيار الفائزات على مدى تأثير المشروع اجتماعياً وبيئياً وما إذا كان يحقق أهداف التنمية المستدامة ويتمتع بإمكانية النمو، حيث تشمل الجوائز 3000 دينار للمركز الأول، و 2000 دينار للمركز الثاني و1000 دينار للمركز الثالث، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في شهر تموز