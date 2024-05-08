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بدء توزيع أرباح الفوسفات الأردنية على المساهمين الاثنين المُقبل

منذ 12 ثانية
بدء توزيع أرباح الفوسفات الأردنية على المساهمين الاثنين المُقبل

وطنا اليوم:أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، المساهمة العامة المحدودة للسادة المساهمين بأن الهيئة العامة للشركة قد قررت في اجتماعها العادي الذي عقدته بتاريخ 29 نيسان 2024، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح “نقدية” على المساهمين بنسبة 130% من القيمة الاسمية للسهم على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 29 نيسان 2024.
و أضافت الشركة بأنه سيتم صرف الأرباح المقرر توزيعها من خلال فروع “البنك الأردني الكويتي” إلى مستحقيها إعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 13 أيار 2024.
و دعت الشركة من يرغب من المساهمين بتحويل أرباحهم إلى البنوك الأخرى، زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.jpmc.com.jo علاقات المستثمرين و تعبئة نموذج المعلومات الشخصية و البيانات البنكية مرفقاً به صورة من الأوراق الثبوتية و الشخصية.


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